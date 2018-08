Tiefbaufacharbeiter/in

Rene Waanders konnte während eines Praktikums im vergangenen Jahr das Berufsbild des Tiefbaufacharbeiters kennenlernen. Die Arbeit bei der Jacob Leitungsbau GmbH in Hoogstede gefiel ihm gut und auch seine Vorgesetzten waren der Meinung, dass er gut in das Team des Unternehmens passt.

So konnte er am 1. August 2017 in seine Ausbildung starten. Rene Waanders ist gewissermaßen erblich vorbelastet. „Mein Vater arbeitet auch auf dem Bau“, sagt der 19-Jährige. So bekam er schon sehr früh einen Eindruck von der Arbeit in der Branche.

Geschäftsführer Thorsten Schlampp und Bauleiter und Ausbilder Jürgen Legtenborg sind froh, dass sich überhaupt noch junge Leute für die Arbeit im Tief- und Rohrleitungsbau interessieren. „Die raren Anfragen nach einem Ausbildungsplatz beantworten wir immer gern“, sagt Thorsten Schlampp.

Er bedauert, dass sich die meisten Jugendlichen eher für Berufszweige interessieren, in denen man sich die Hände nicht schmutzig machen muss. Dabei ist die Arbeit im Tief- und Rohrleitungsbau längst nicht mehr so schwer wie früher, denn viele Baumaschinen erleichtern die tägliche Arbeit spürbar. „Der Beruf hat glänzende Zukunftsaussichten“, so Thorsten Schlampp. Dazu kommt die gute Bezahlung. Tiefbaufacharbeiter/innen mit dem Schwerpunkt Rohrleitungsbauarbeiten verlegen Rohre für Gas- und Wasserleitungen, heben dazu den Boden aus und bauen Schachtbauwerke aus Fertigteilen, Beton und Mauerwerk. Sie sorgen dafür, dass die Straßenoberfläche wieder hergestellt wird.

Dazu verlegen sie auch Pflastersteine. Tiefbaufacharbeiter müssen handwerkliches Geschick, eine gute Auge-Hand-Koordination, Sorgfalt und Umsicht sowie eine gute körperliche Konstitution mitbringen. Rene Waanders ist mit seiner Arbeit rundum zufrieden. „Ich möchte nach der Gesellenprüfung auf jeden Fall bei Jacob Leitungsbau bleiben.“ Das Verhältnis zu den Kollegen ist gut und die Arbeit macht ihm Spaß. Thorsten Schlampp ist froh über junge motivierte Mitarbeiter und wird Rene Waanders nach erfolgreicher Gesellenprüfung gern übernehmen.

