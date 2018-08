Sparkassenbetriebswirt/in

Wenn Anna Brand den dualen Bachelor-Studiengang „Banking & Sales“ nach acht Semestern abschließt, hat die junge Nordhornerin gleich drei Berufsabschlüsse in der Tasche. Dann ist sie Bankkauffrau, Sparkassenbetriebswirtin und Bachelor of Arts „Banking & Sales“. Anna ist soeben in ihr drittes Semester gekommen. Insgesamt dauert das Studienprogramm acht Semester mit Präsenzphasen an der Sparkassenakademie in Hannover und Fernstudienangeboten inklusive Präsenzveranstaltungen der Hochschule der Sparkassenfinanzgruppe in Bonn. Es richtet sich an Nachwuchskräfte, die eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen. Speziell die internetgestützten Selbststudienphasen verlangen von den Studierenden ein hohes Maß an Selbstdisziplin.

Anna hat sich nach einem Praktikum bei der Sparkasse schon früh entschieden, diesen beruflichen Weg zu gehen. Deshalb hat sie sich in der 11. Klasse für diesen Studiengang beworben und dem umfangreichen Auswahlverfahren gestellt. So wusste sie ein Jahr vor dem Abitur, wie ihr Einstieg in das Berufsleben aussehen würde. Die Ausbildung beginnt in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse bevor die Studenten im weiteren praktischen Teil ihres dualen Studiums fast alle Abteilungen und Center im Sparkassen-KompetenzCenter durchlaufen.

Lea Sinz macht eine Ausbildung zur Sparkassenbetriebswirtin, die sieben Semester dauert. Auch sie hat nach vier Semestern den Abschluss als Bankkaufrau, in den folgenden drei Semestern erwirbt sie dann die Qualifikation zur Sparkassenbetriebswirtin. Lea ist mittlerweile im Aufbaustudium (ab 5. Semester), wo sie in Absprache mit Martina Höllman, zuständig für Ausbildung und duales Studium bei der Sparkasse, die Schwerpunkte in ihrer weiteren Ausbildung festlegt. Lea weiß aber auch, dass neben der fachlichen Qualifikation Eigenschaften wie Kommunikationsfähigkeit, Offenheit oder Sympathie gefragt sind. Denn letztendlich zähle trotz fortschreitender Digitalisierung die Fähigkeit, auf die Menschen zuzugehen und ihnen in allen Geldangelegenheiten helfen zu wollen. Soziales Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten werden deshalb von der Sparkasse in den Bewerbungen gern gesehen.

„Die beiden Studentinnen können sich über eine attraktive Vergütung, die Übernahme der Studiengebühren und Zuschüsse zu den Übernachtungs- und Reisekosten während der Studienzeiten in Hannover freuen. Nach erfolgreichem Studienabschluss sind die Übernahmechancen in ein Angestelltenverhältnis sehr gut“, sagt Martina Höllman. Im Bereich der dualen Studiengänge werden pro Jahr zwei Plätze vergeben, in den Ausbildungsberufen sind es bis zu sechs Stellen.

Folgende Betriebe bilden aus:

gn-startklar.de