Rohrleitungsbauer/in

Er wollte schon immer einen Beruf auf dem Bau. Und so absolviert Tobias Weßling gerade eine Ausbildung zum Rohrleitungsbauer bei der Strabag AG in Osterwald. „Ich bin draußen an der frischen Luft, die Arbeit ist nicht immer dasselbe und man kommt herum“, sagt Weßling.

Damit meint er die Einsätze auf Auswärtsbaustellen. Dort verlegt er Anschlüsse zu Gebäuden. Oder er saniert Leitungen und führt Dichtheitsprüfungen durch. Bagger ersetzen zwar die körperliche Arbeit größtenteils, dennoch greifen Rohrleitungsbauer auch Mal zur Schaufel, um Löcher zu graben.

Weßling gefällt die Arbeit auch wegen der Zukunftsaussichten: „Es wird immer gebaut und dazu müssen auch immer Leitungen verlegt werden“, sagt er. Bei der Arbeit muss er Baupläne lesen können, um zu wissen, wo Rohre verlegt werden sollen, für Telefon, Wasser, Strom und Gas. „Man sieht es dem Boden zwar an, wenn sich eine Rohrleitung darunter verbirgt, trotzdem graben wir sehr vorsichtig. Die Pläne sind manchmal veraltet“, weiß Weßling.

Voraussetzung sei, dass „man motiviert sein muss, auch körperlich zu arbeiten“, sagt der Azubi. Die Arbeit bei Strabag gefällt ihm, weil er sich gut aufgenommen fühlt von seinen Kollegen. Weßling hat zwar Abitur, wollte aber erst eine Lehre machen als Grundstock für sein Berufsleben. „Man verdient gutes Geld, auch schon in der Ausbildung“, sagt Weßling und greift wieder zur Schaufel.

