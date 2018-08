Für Manjolla Butaja hat das zweite Ausbildungsjahr als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte in der Kanzlei Janitschke und Grosch-Ahlers in Emlichheim begonnen. Schon nach einem Schulpraktikum in einem Bürojob war der jungen Frau klar, dass sie gern eine Tätigkeit in diesem Bereich ausüben wollte. Über eine Zeitungsanzeige ist sie auf die Kanzlei aufmerksam geworden. Und nach dem Vorstellungsgespräch war schnell klar, dass Manjolla den Ausbildungsplatz sicher hat.

Seitdem kümmert sie sich um die Post, sitzt am Empfang und begrüßt die Mandanten, ist am Telefon oft der erste Kontakt für neue Mandanten und muss Schriftsätze einscannen und neue Akten anlegen. Obwohl mittlerweile die Akten auch elektronisch geführt werden, gibt es die Unterlagen noch in Papierform. Vor dem Hintergrund der strengen Datenschutzverordnung muss Manjolla intensiv darauf achten, dass die Informationen für keinen Dritten zugänglich sind. Überhaupt ist die Rechtsanwalts-Verschwiegenheitspflicht eine der wichtigsten Tugenden für ihre Arbeit in der Kanzlei, denn nichts von dem, was sie dort erfährt, darf sie nach außen tragen.

Die Fristenkontrolle und Abrechnungen sind weitere Tätigkeiten, die die Auszubildende lernen muss. Da Manjolla die Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten macht, hat sie nach ihrer Prüfung ein breiteres berufliches Spektrum, das mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt bietet. Obwohl die Aufgaben aus dem Notarbereich erst im dritten Ausbildungsjahr auf dem Lehrplan stehen, war sie mit einigen dieser Themen schon betraut.

Im ersten Jahr besuchte Manjolla an zwei Tagen in der Woche die Berufsschule, ab dem zweiten Jahr ist nur an einem Tag Berufsschule. Dafür steigt der Anteil an fachlichem Unterricht aus dem Rechtsbereich, beispielsweise die Auseinandersetzung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch und der Zivilprozessordnung. Zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahres steht die Zwischenprüfung an, die in schriftlicher Form abläuft. Nach der dreijährigen Ausbildung kann sie eine Weiterbildung zur Rechts- beziehungsweise Notarfachwirtin anschließen. Diese setzt sich aus Studienanteilen und praktischer Arbeit in einer Kanzlei zusammen.

Für Manjolla ist es spannend, tagtäglich aufs Neue mit Menschen in Kontakt zu kommen. Schon mehrfach musste sie auch selbst zum Gericht oder zum Grundbuchamt.

Folgende Betriebe bilden aus:

gn-startklar.de