Mareike Mroz ist viel unterwegs. Die 19-Jährige absolviert eine Ausbildung zur Mechatronikerin bei der BvL-Gruppe in Emsbüren und ist in ihrem dritten Ausbildungsjahr schon voll eingespannt. Sie fährt bereits mit Kollegen wochenweise oder auch länger auf Montage.

Für Mareike Mroz war schon früh klar, dass sie nicht in einem typischen Frauenberuf arbeiten wollte: „Ich mag es, mit Maschinen zu arbeiten.“

Nach dem Abschluss der Realschule in Emsbüren ging sie auf die Berufsfachschule für Mechatroniker in Lingen, und über zwei Praktika bekam sie ihre Ausbildungsstelle in dem bekannten Emsbürener Unternehmen.

Die BvL-Gruppe ist ein Familienbetrieb mit den drei Geschäftsfeldern Maschinenfabrik, Oberflächentechnik und Elektrotechnik. Das Hauptgeschäft ist die Herstellung landwirtschaftlicher Maschinen für die Fütterungstechnik. Im Unternehmensbereich Oberflächentechnik werden Reinigungs- und Entfettungsanlagen hergestellt. Die Mitarbeiter im Geschäftsfeld Elektrotechnik beschäftigen sich mit elektrischen Installationen. Mareike Mroz ist froh, dass sie sich für einen technischen Beruf entschieden hat. Mechatroniker/innen bauen aus mechanischen, elektrischen und elektronischen Bestandteilen mechatronische Systeme für die industrielle Produktion. Sie stellen die einzelnen Komponenten her und montieren sie zu Systemen und Anlagen. Die fertigen Anlagen nehmen Mechatroniker in Betrieb, programmieren sie oder installieren die dazu gehörige Software. Die Arbeit in dem renommierten Emsbürener Unternehmen gefällt Mareike Mroz gut.

Als Auszubildende hat sie schon alle Abteilungen kennengelernt. Im kommenden Jahr macht sie ihre Gesellenprüfung. „Vor der Prüfung gehen unsere Auszubildenden in die Lehrwerkstatt“, sagt Ausbildungsleiter Stefan Jansen.

Dort werden noch einmal die theoretischen und praktischen Fertigkeiten der zukünftigen Gesellen auf Vordermann gebracht. Für die Zukunft hat Mareike Mroz ein klares Ziel: „Ich hoffe, dass ich übernommen werde und hier weiterarbeiten kann.“

