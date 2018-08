Kaufmann/-frau im E-Commerce

Um den Anforderungen des boomenden Onlinehandels zu entsprechen, gibt es ab 1. August einen neuen kaufmännischen Ausbildungsberuf: Den branchenübergreifenden dualen Ausbildungsberuf „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“. Eines der ersten Unternehmen in der Region, die einen Ausbildungsplatz zum Kaufmann im E-Commerce anbieten, ist die Grafschafter Autozentrale Heinrich Krüp.

Die Aufgaben des Auszubildenden sind sehr vielfältig. Sie beinhalten den Onlinevertrieb von Neuwagen, Gebrauchtwagen aber auch von Ersatzteilen sowie Zubehör. Hierbei ist der Auszubildende verantwortlich für die Einstellung der Produkte ins Internet, von Fotos über Beschreibungen bis hin zur Preisauszeichnung. Auch der Kontakt zum Kunden spielt hierbei eine große Rolle. Zudem zählt hierzu bei Krüp die Pflege des Onlineterminkalenders, in dem Kunden online einen Werkstatttermin für ihr Fahrzeug buchen können.

Ein weiterer Baustein ist das Onlinemarketing. Hierzu gehört die Pflege der Facebook-Seite und der Homepage, die Erstellung von Anzeigen, Posts, Newsletters, Bannern und vieles mehr.

Die Automobilbranche ist stark von der Digitalisierung betroffen, der Onlinevertrieb wird eine immer größere Rolle spielen. Daher ist dieser Beruf für die Grafschafter Autozentrale Heinrich Krüp sehr wichtig und wird in seinem Aufgabenspektrum immer weiter ausgebaut. Die Ausbildung zum/r Kaufmann/-kauffrau im E-Commerce wurde im Dezember 2017 vom Land Niedersachsen verabschiedet und wird dieses Jahr das erste Mal ausgebildet. Für den Beruf gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. E-Commerce-Kaufleute sind in Unternehmen tätig, die Waren oder Dienstleistungen online vertreiben, und zwar nicht nur im Groß- und Außenhandel, im Einzelhandel oder der Tourismusbranche, sondern auch bei Herstellern und Dienstleistern.

Die Auszubildenden lernen, sich ständig mit dem Wandel der Vertriebskanäle und Strukturen des E-Commerce auseinanderzusetzen. Dabei sind ihr Wissen und ihre Erfahrung insbesondere an den externen und internen Schnittstellen gefragt – zum Beispiel, wenn es um Werbung, Logistik, IT oder Rechts- und Controlling-Aspekte geht.

Voraussetzung für die Ausbildung ist mindestens ein Realschulabschluss sowie Interesse an IT und Marketing. Bewerber sollten in der Schule in folgenden Fächern gute Noten haben: Deutsch und optimal wären Wirtschaft, Marketing sowie Informatik. Die zu besuchende Berufsschule ist die KBS Nordhorn.

