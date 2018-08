Industriekaufmann/frau

Janosh Klomp (21) aus Wilsum und Timon Knief (21) aus Emlichheim stehen kurz vor dem Abschluss ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung zum Industriekaufmann. Ihr Ausbildungsbetrieb ist die Wink Stanzwerkzeuge GmbH & Co. KG in Neuenhaus, die in ihrer Branche zu den international führenden Unternehmen zählt. Mit den Präzisionswerkzeugen von Wink werden auf der ganzen Welt Etiketten, Verpackungen und viele andere Produkte gestanzt. So findet man zwar nicht die Produkte von Wink, aber die damit hergestellten Waren in jedem Supermarkt – vom Etikett auf der Shampooflasche oder der Wurstverpackung bis hin zu Heftpflastern und Windeln.

Die speziellen Produkte und die Dynamik der belieferten Märkte sorgen dafür, dass bei den Auszubildenden keine Langeweile aufkommt. „Jedes unserer Werkzeuge ist ein Einzelstück, das perfekt nach Kundenwunsch gefertigt wird – auf den Tausendstelmillimeter genau“, erklärt Marketingleiter Dr. Andre Gysbers. Timon und Janosh lernen bei Wink nicht nur alles über die Herstellung von Stanzwerkzeugen, sondern auch die kaufmännischen Grundlagen für ihren Wunschberuf. Beide fühlen sich bei Wink sehr wohl. „Durch die vielen netten Kollegen haben wir ein tolles Arbeitsklima“, sagt Janosh. „Außerdem bekommen wir immer wieder neue und verantwortungsvolle Aufgaben“, ergänzt Timon.

Aktuell werden zehn angehende Industriekaufleute bei Wink ausgebildet. Sie durchlaufen während der Lehrzeit alle kaufmännischen Abteilungen: Empfang, Einkauf, Buchhaltung/Personal, Vertriebsinnendienst, Marketing und Versand. „Wir legen viel Wert darauf, dass unsere Auszubildenden Einblicke in alle Unternehmensbereiche bekommen“, betonen Gislinde Albers-Kolk und Judith Greiser, die für die Ausbildung verantwortlich sind. So erleben die angehenden Industriekaufleute den gesamten Produktionsprozess vom Wareneingang bis zum Versand.

Janosh ist zurzeit im Vertriebsinnendienst tätig und lernt hier, die Anfragen der weltweiten Kunden zu beantworten und Aufträge für die weiteren Produktionsschritte vorzubereiten. In der Einkaufsabteilung bearbeitet Timon die Bestellungen seiner Kollegen und sorgt für die einwandfreie und pünktliche Lieferung der bestellten Waren.

„Für diesen Beruf sollte man ein technisches Grundverständnis mitbringen, und auch eine gute Auffassungsgabe und logisches Denkvermögen sind wichtig“, rät Judith Greiser den Interessenten. Außerdem legt man bei Wink viel Wert auf eine freundliche und aufgeschlossene Art der Bewerber. Wegen der internationalen Ausrichtung des Unternehmens sind zudem Fremdsprachenkenntnisse von Bedeutung. Timon und Janosh haben beide mit Unterstützung von Wink ein Praktikum in Irland absolviert und konnten dort ihre Englischkenntnisse weiter verbessern.

Nach dem Ende der Ausbildung stehen die Chancen sehr gut, in eine Festanstellung übernommen zu werden. „Dank der vielseitigen Ausbildung sind unsere Lehrlinge für alle späteren Aufgaben sehr gut gerüstet“, berichtet Gislinde Albers-Kolk. „Und wenn entsprechende Stellen frei sind, übernehmen wir bevorzugt unsere eigenen Auszubildenden.“

Folgende Betriebe bilden aus:

gn-startklar.de