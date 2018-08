Gärtner/in Garten- und Landschaftsbau

Christopher Koonen hat keine Lust, im Büro zu sitzen. „Ich will mich bei der Arbeit bewegen, möglichst an der frischen Luft“, sagt der 18-jährige Bad Bentheimer.

Deshalb entschloss er sich nach dem Abitur am Burg Gymnasium in Bad Bentheim im vergangenen Jahr, eine Ausbildung bei der Firma Günnemann Garten + Landschaftsbau in Bad Bentheim zu beginnen.

Da er die Hochschulreife vorweisen konnte, wurde seine Ausbildungszeit auf zwei Jahre verkürzt. Durch Praktika hatte er bereits erste Erfahrungen in seinem späteren Beruf sammeln können. Bei der Firma Günnemann wird er in vielen Bereichen eingesetzt. „Die Auszubildenden machen alles, vom Rasen mähen bis zum Pflastern“, sagt sein Chef Ulrich Günnemann.

Die Firma Günnemann kümmert sich um die Planung und Ausführung von Außenanlagen, die Garten- und Grünanlagenpflege, Pflaster- und Natursteinarbeiten, Renaturierung und Landschaftspflege, Teichbau, Wasseranlagen, Springbrunnen und Wasserspiele. Das Aufgabengebiet ist vielfältig und die Ausbildung anspruchsvoll.

„Geht nicht, gibt es nicht“, sagt Ulrich Günnemann lächelnd. Bisher konnte er mit seinen Mitarbeitern noch jeden Kundenwunsch erfüllen.

Christopher Koonen gefällt es gut bei Günnemann. „An die körperliche Arbeit gewöhnt man sich schnell“, hat er festgestellt.

Nach der Gesellenprüfung im kommenden Jahr will er einige Jahre als Gärtner im Garten- und Landschaftsbau arbeiten. Von seinem Chef Ulrich Günnemann bekommt er den Tipp, für eine gewisse Zeit in einer anderen Region Deutschlands oder auch im Ausland zu arbeiten. Die jungen Gesellen könnten so Erfahrungen auch in anderen Betrieben sammeln und andere Arbeitsweisen kennenlernen, so Günnemann.

Nach einigen Jahren praktischer Arbeit will Christopher Koonen überlegen, wie es weitergeht. Möglichkeiten gibt es genug. Er könnte Gärtnermeister der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau werden.

Mit seinem Abitur hat er auch die Möglichkeit zu studieren und beispielsweise einen Bachelorabschluss im Studienfach Garten-, Landschaftsbau zu erwerben.

