Einzelhandelskaufmann/-frau

Die Ausbildung gefällt ihr sehr gut, sagt Stephanie Schäfer. Die 22-Jährige ist im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Sie findet es gut, dass der Beruf so vielseitig ist: „Man kommt in jede Abteilung.“ So war sie bereits im Entertainment, bei den Kleingeräten, den Weißgeräten und der Henkelware. Am besten gefallen hat Schäfer das Entertainment „da, wo man drin ist und sich auch im Privaten beschäftigt“, sagt sie.

Ihre berufliche Orientierung fiel besonders gründlich aus: Erst machte sie ein Jahrespraktikum im Kindergarten und wollte anschließend doch lieber in den Verkauf. Also absolvierte sie noch ein Jahrespraktikum bei Media Markt in Nordhorn. „Da kann man sich das alles mal anschauen“, sagt sie zur Begründung. Im Praktikum erfuhr Stephanie Schäfer, dass es bei Media Markt „von den Kollegen her toll ist. Wenn man Hilfe braucht, sind sie da.“

Neben dem Verkauf war die junge Frau auch schon in den Abteilungen Finanzierung und Kasse. „Die Vorgesetzten nehmen sich Zeit für einen und fragen, ob man es verstanden hat, was sie einem gerade beigebracht haben“, berichtet die Auszubildende und ist sichtlich begeistert vom kollegialen Umgang bei Media Markt Nordhorn. Den Arbeitsalltag beginnt Schäfer mit dem Einschalten aller Geräte. Als Nächstes prüft sie die Sortimentsgestaltung, ob die Ware richtig einsortiert und aufgestellt ist. Zu ihren Aufgaben gehört auch, den Wareneingang zu bearbeiten, „die Ware zu buchen und einzuräumen“, berichtet sie.

Selbstverständlich muss die Auszubildende jedes Elektrogerät in ihrer Abteilung so gut kennen, dass sie die Fragen der Kunden beantworten kann. Ständig kommen neue Produkte hinzu, in deren Bedienung sie sich immer wieder aufs Neue einarbeiten muss. Ein Highlight ihrer bisherigen Ausbildung war die Neueröffnung des Media Markts in Rheine. Schäfer sagt: „Da durfte ich aushelfen und an die Kasse. Das war gleich im ersten Lehrjahr und dass die mir so sehr vertrauten, hat mich sehr beeindruckt.“ Durch die Aktion wurde Stephanie Schäfer selbstsicherer. Vorgesetzte vertrauen ihr, sodass sie ihre Arbeit zunehmend routinierter erledigt.

„In Seminaren beim Media Markt Osnabrück lernen wir zum Beispiel die Kunst der Gesprächsführung und wie man Verkaufsgespräche führt“, beschreibt sie einen Teil ihrer Ausbildung, die sie übrigens jedem ihrer Bekannten empfiehlt. „Die Arbeit ist abwechslungsreich und wenn man möchte, kann man alles Lernen“, begründet sie ihre Begeisterung. Wichtig sei, dass man in der Schule gut in Mathe und Deutsch ist. Schließlich gehört auch Rechnungswesen zur Ausbildung. Der Zusammenhalt unter den Kollegen bei Media Markt Nordhorn war das, was Stephanie Schäfer überzeugte, die Ausbildung dort zu absolvieren. Offenbar gilt der Slogan von Media Markt „Hauptsache, ihr habt Spaß“ auch für die Auszubildenden: „Letztes Jahr gab es sogar eine Sommerparty für die Mitarbeiter“, sagt die 22-Jährige.

Im Bekanntenkreis ist sie inzwischen die Expertin für Elektroprodukte. So wird sie immer wieder gefragt, wenn ein Flat-screen-TV einzurichten, eine Musikanlage zu installieren, oder IT zu konfigurieren ist. Natürlich erledigt die Auszubildende auch alle privaten Anfragen zur Zufriedenheit. Gelernt ist halt gelernt.

Folgende Betriebe bilden aus:

gn-startklar.de