Bankkauffrau/-mann

Seit der zehnten Klasse wusste Lea Jörissen, dass sie Bankkauffrau werden will. Bestätigung verschaffte ihr ein Praktikum im Kindergarten. „Da wurde deutlich, dass das nichts für mich ist und ich zur Bank wollte.“ Klar war auch, dass sie zur Volksbank Niedergrafschaft wollte. Zu ihrer Motivation sagt sie: „Ich wollte mit Menschen zu tun haben und nicht nur alleine im Büro sitzen“, berichtet die junge Frau. Sie ist im zweiten Jahr ihrer Ausbildung bei der Volksbank Niedergrafschaft. „Gerade die Kombination Büro und Kontakt mit Menschen finde ich spannend.“ Lea machte Abitur, bewarb sich direkt und wurde eingestellt.

In ihrer Ausbildung durchläuft sie alle Abteilungen und Geschäftsstellen der Volksbank Niedergrafschaft in Georgsdorf, Wilsum, Itterbeck, Uelsen und Hoogstede. So war sie bereits im Service am Schalter, im Zahlungsverkehr und der Vermögensberatung. Auch beim Online-Banking berät sie die Kunden. „Die Beratung hat mir am besten gefallen. Jeden Tag gibt es da etwas anderes zu erledigen.“ Das große Vertrauen der Kollegen und auch der Kunden, das ihr entgegengebracht wird, gefällt ihr. Inzwischen darf sie bereits viel selbstständig arbeiten. „Der Rückhalt unter den Kollegen ist toll. Man sagt mir immer wieder, dass ich keine Angst vor Fehlern haben muss“, erklärt Lea Jörissen.

Die Ausbildung kann sie nur empfehlen. Wer gut mit Zahlen umgehen kann, mit Menschen in Kontakt stehen, aber auch alleine arbeiten will, für den sei der Beruf ideal. Voraussetzung ist allerdings wirtschaftliches Interesse. „Man sollte beobachten, wie sich der Markt und zum Beispiel die Zinsen verändern“, sagt die junge Frau.

Rechnen, Mathematik und insgesamt ein gutes Zahlenverständnis sowie gutes Deutsch für Geschäftsbriefe seien die Schulfächer, in denen man gute Noten haben sollte. Interessant findet die Auszubildende die Beratungsgespräche mit Kunden. Dabei geht es zum Beispiel um eine Mitgliedschaft bei der Volksbank Niedergrafschaft oder um Vermögensberatung. Anschließend erfolgt die Nachbearbeitung am Computer, bei der ihr der Berater über die Schultern schaut.

Wichtig ist der Auszubildenden, dass die Atmosphäre im Team gut ist „Menschlich muss es passen mit Kollegen und Vorgesetzten, sonst kann ich da nicht arbeiten“, erklärt sie. Warum sie kein duales Studium absolvieren wollte, ist schnell beantwortet: „Ich wollte erst mal weg von der Schule.“ Ihre Zukunft hat Lea Jörissen bereits fest im Blick: Nach ihrer Ausbildung will sie sich weiterbilden, den Bankfachwirt und den Bankbetriebswirt machen.

