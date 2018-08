Agentur begleitet ins Berufsleben

Nordhorn Als Spezialist in Sachen Ausbildung begleitet die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit Jugendliche auf ihrem Weg in das Berufsleben – von der ersten Orientierung bis hin zum Ausbildungsvertrag. Die Berufsberater/innen informieren über Ausbildungsmöglichkeiten, weiterführende Schulen, Bewerbungsmodalitäten und den örtlichen Ausbildungsmarkt. Sie klären ab, welche Interessen, Talente und Stärken vorhanden sind und welcher Beruf dazu passt. Gesprächstermine können persönlich in der Agentur für Arbeit Nordhorn, telefonisch unter 0800 4555500 oder über www.arbeitsagentur.de/beratungswunsch vereinbart werden.