Empfehlung - Zverev trifft auf Nadal, Medwedew und Tsitsipas

dpaLondon Das ergab die von Zverev selbst mit vorgenommene Auslosung in London. In der Gruppe „Björn Borg" kämpfen Vorjahresfinalist Novak Djokovic aus Serbien, Rekord-Gram-Slam-Sieger Roger Federer aus der Schweiz, der österreichische French-Open-Finalist Dominic Thiem und Stuttgart-Sieger Matteo Berrettini aus Italien um den Einzug in das Halbfinale. Beim Saisonabschluss der besten acht Tennisprofis des Jahres kommen die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe weiter.