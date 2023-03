/ Lesedauer: ca. 3min Tennis Zverev souverän in dritter Runde in Indian Wells

Alexander Zverev mag das Turnier in Indian Wells, obwohl er bislang kaum Erfolg hatte in Kalifornien. Der Auftakt gelingt ihm, doch am Ende verbringt er mehr Zeit in der Regenpause als auf dem Feld.

© Maximilian Haupt/dpa Tennis-Star Alexander Zverev bejubelt seinen Sieg. Foto: Maximilian Haupt/dpa

Von dpa