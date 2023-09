/ Lesedauer: ca. 2min Tennis Zverev kämpft sich ins Viertelfinale bei US Open

Bis in die frühen Morgenstunden muss Tennis-Olympiasiger Alexander Zverev in New York kämpfen, um weiterzukommen. Der Viertelfinaleinzug wird von einem Zuschauer gestört.

© Adam Hunger/AP/dpa Nach langem Kampf erreichte Alexander Zverev bei den US Open das Viertelfinale. Foto: Adam Hunger/AP/dpa

Von dpa