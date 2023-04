/ Lesedauer: ca. 3min Tennis-Olympiasieger Zverev fehlen „zwei Prozent“ zur Topform

Alexander Zverev hat keine Angst vor der roten Asche. Nur ein Tape am Knöchel erinnert den Tennisprofi an die schwere Verletzung aus dem Vorjahr. In München hofft der Deutsche auf den Wettergott.

© Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa Fehlen noch „ein, zwei Prozent“ zur absoluten Top-Form: Alexander Zverev. Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Von Jordan Raza, dpa