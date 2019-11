Empfehlung - Zlatan Ibrahimovic verlässt Los Angeles Galaxy

dpaLos Angeles Der schwedische Superstar erzielte nach seinem Wechsel zu Galaxy im März 2018 in 52 Spielen in der US-Profiliga MLS 56 Tore. Allerdings gewann das Team von der Westküste mit ihm nur ein Playoff-Spiel. Auch den Titel als wertvollster Spieler der MLS (MVP) verpasste Ibrahimovic in diesem Jahr. Dieser Titel ging an den Mexikaner Carlos Vela vom Lokalrivalen Los Angeles FC, der mit 34 Treffern einen Rekord erzielte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/zlatan-ibrahimovic-verlaesst-los-angeles-galaxy-329241.html