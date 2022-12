/ Lesedauer: ca. 3min Turnier in Katar Brasilien geschockt: Kroatien zieht ins WM-Halbfinale ein

Was für ein Schlussdrama: Die bisher so starken Brasilianer scheitern bei der WM im Elfmeterschießen an Kroatien. Der Vize-Weltmeister zieht ins Halbfinale ein, die Seleção ist am Boden zerstört.

© Robert Michael/dpa Die Brasilianer sitzen nach der Niederlage enttäuscht auf dem Rasen. Foto: Robert Michael/dpa

Von Nils Bastek, Patrick Reichardt und Ulrike John, dpa