Empfehlung - Wieder rettet Youngster Zirkzee die Bayern

dpaMünchen Erst am Mittwoch hatte der Nachwuchsspieler beim 3:1 in Freiburg in der Nachspielzeit bei seiner ersten Ballberührung zum 2:1 getroffen. Auch da hatte ihn Trainer Hansi Flick kurz vor Schluss für Topstar Philippe Coutinho eingewechselt. Und wie in Freiburg legte Nationalspieler Serge Gnabry anschließend noch ein Tor nach (89.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/wieder-rettet-youngster-zirkzee-die-bayern-335955.html