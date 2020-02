Empfehlung - Wie Frauen League of Legends erobern können

dpaGraz/Berlin Wer es an die Spitze des E-Sports schaffen will, muss ein Mann sein. Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn man sich die Top-Teams in League of Legends für Deutschland, Österreich und die Schweiz anschaut. Marlies „Maestra“ Brunnhofer ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/wie-frauen-league-of-legends-erobern-koennen-344613.html