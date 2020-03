Empfehlung - Werner mit Respekt vor dem Erfolgsdruck bei großen Clubs

dpaLeipzig „Ich denke schon, dass ich das Potenzial habe, die Möglichkeiten jetzt schon habe, in einer großen Mannschaft spielen zu können“, sagte der beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag stehende 24-Jährige in der TV-Sendung „Das Timo Werner Spezial“, die am Dienstag bei Sky und Sky Sport News HD ausgestrahlt wird. Der Druck sei dann aber „nochmal ganz anders, dann ist der Druck nochmal viel größer.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/werner-mit-respekt-vor-dem-erfolgsdruck-bei-grossen-clubs-346940.html