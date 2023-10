/ Lesedauer: ca. 2min Bundesliga Werder-Trainer kritisiert sein Team: Viel zu wenig

Zu Hause hui, in der Fremde pfui. Werder Bremen unterliegt in der noch jungen Saison extremen Leistungsschwankungen. Nach der Pleite in Darmstadt findet der Trainer klare Worte.

© Uwe Anspach/dpa Bremens Trainer Ole Werner ist mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von dpa