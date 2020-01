Empfehlung - Wer kommt, wer geht? „Deadline Day“ in der Bundesliga

dpaBerlin Torschlusspanik in der Bundesliga? Auch am letzten Tag der Winter-Transferperiode dürften noch mehrere Fußball-Profis den Verein wechseln. Unter anderem Nationalspieler Emre Can wird hoch gehandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/wer-kommt-wer-geht-deadline-day-in-der-bundesliga-342303.html