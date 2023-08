/ Lesedauer: ca. 2min 2. Liga Wehen Wiesbaden verliert erstmals - KSC rückt vor

In der zweiten Liga verliert Aufsteiger Wehen Wiesbaden am vierten Spieltag erstmals. Magdeburg holt auf St. Pauli einen Punkt und der KSC rückt in der Tabelle vor.

© Daniel Karmann/dpa Schiedsrichter Martin Petersen (M) zeigt dem Nürnberger Ahmet Gürleyen (hinten) die rote Karte. Foto: Daniel Karmann/dpa

Von dpa