Titelkämpfe in Budapest Was man zur Leichtathletik-WM wissen muss

An diesem Samstag beginnen in Budapest die nächsten Weltmeisterschaften in der Leichtathletik. Wie sind die deutschen Chancen, was gibt es zu verdienen, wer überträgt die WM?

© Denes Erdos/AP Die Leichtathletik-WM findet in Budapest statt. Foto: Denes Erdos/AP

Von Robert Semmler und Christian Kunz, dpa