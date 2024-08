/ Lesedauer: ca. 4min Fußball Warum und wie die DFL einen eigenen TV-Sender startet

Die Auslandsvermarktung gilt als Problemfall. Jetzt will die Liga bewegte Bilder in einigen Ländern direkt an die Fans verkaufen. Ist das langfristig auch ein Modell für Deutschland?

© Harry Langer/dpa Die DFL will ein eigenes TV-Angebot für einzelne Länder anbieten. Foto: Harry Langer/dpa

Von Michael Rossmann und Patrick Reichardt, dpa