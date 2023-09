/ Lesedauer: ca. 3min DFB-Pokal Vor Bayern-Duell: Leipzig müht sich in zweite Pokalrunde

Pokalverteidiger RB Leipzig liefert in Wiesbaden eine glanzlose Vorstellung, die dem nächsten Gegner wenig Angst einflößen dürfte. Gegen Bayern München muss am Samstag eine Steigerung her.

© Uwe Anspach/dpa Emil Forsberg (l) erzielte den frühen Führungstreffer für Leipzig. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von Eric Dobias, dpa