Tischtennis-Ass Vom Held zum Herausforderer: Die neue Rolle des Timo Boll

Am Sonntag beginnt in Schweden die Team-EM im Tischtennis. Reine Routine für Timo Boll, könnte man meinen. Aber ein Jahr vor Olympia muss er um seinen Platz in der deutschen Mannschaft kämpfen.

© David Inderlied/dpa Timo Boll will es auch zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris schaffen. Foto: David Inderlied/dpa

Von Sebastian Stiekel, dpa