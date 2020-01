Empfehlung - Volleyballerinnen nähern sich der Olympia-Qualifikation

dpaApeldoorn Nach dem 3:1 von Belgien gegen Kroatien am Donnerstag in Apeldoorn ist die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski schon vor ihrem letzten Gruppenspiel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Nach zwei 3:1-Erfolgen sind die Deutschen, die am Donnerstag Ruhetag hatten, Erster in Gruppe B.(...)