/ Lesedauer: ca. 4min WM-Zwischenrunde Vierter Sieg: Basketballer wahren perfekte WM-Bilanz

Die deutschen Basketballer bleiben bei der WM in Asien auf Kurs. Schröder und Co. trotzen in Okinawa auch den körperlichen Georgiern. Ein Weiterkommen ist nun auch ohne eigenes Zutun möglich.

© Hiro Komae/AP/dpa Isaac Bonga (l) und Johannes Voigtmann (M) feierten mit dem DBB-Team den nächsten Sieg. Foto: Hiro Komae/AP/dpa

Von Patrick Reichardt und Lars Reinefeld, dpa