/ Lesedauer: ca. 3min Fußball-WM der Frauen „Viel möglich“: Besteht das DFB-Team gegen Kolumbien?

Die Verletzungssorgen im deutschen WM-Team halten an: Zwar wird Lena Oberdorf zurückerwartet, dafür fällt in Felicitas Rauch eine Stammkraft aus - und ihr Ersatz ist erst gar nicht in Australien.

© Sebastian Christoph Gollnow/dpa Will mit den DFB-Frauen den zweiten Sieg bei der WM: Sara Däbritz. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Von Ulrike John, dpa