/ Lesedauer: ca. 4min Formel 1 Vettels Rückschau: Fülle an Erfolgen „enormer Luxus“

Am 22. September 2019 reckt Sebastian Vettel nochmal den Vettel-Finger in den Nachthimmel von Singapur. Es ist sein letzter Grand-Prix-Erfolg. Wie fühlt sich der Abschied vom Gewinnen Jahre später an?

© Lim Yong Teck/AP/dpa Sebastian Vettel äußert sich zu seinem letzten Karrieresieg. Foto: Lim Yong Teck/AP/dpa

Von Martin Moravec und Jens Marx, dpa