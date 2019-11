Empfehlung - Vettel scheidet bei Formel-1-Rennen in USA früh aus

dpaAustin In der achten von 56 Runden brach am Ferrari des Heppenheimers ohne erkennbaren Grund offenbar die Radaufhängung an der Hinterachse. Der 32-Jährige musste seinen Wagen im texanischen Austin anschließend sofort neben der Strecke abstellen. „Ich weiß nicht, was passiert ist“, funkte Vettel seinem Rennstall an die Box. Bereits zuvor hatte der Hesse über technische Probleme an seinem Auto geklagt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/vettel-scheidet-bei-formel-1-rennen-in-usa-frueh-aus-327344.html