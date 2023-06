/ Lesedauer: ca. 3min Formel 1 Verstappen dominiert und rast in Barcelona auf die Pole

Max Verstappen ist auch in Barcelona nicht zu schlagen. Der Weltmeister geht als Erster in das Formel-1-Rennen in Spanien. Einige seiner Konkurrenten patzen in der Qualifikation.

© Hasan Bratic/dpa Max Verstappen fuhr in Barcelona auf die Pole Position. Foto: Hasan Bratic/dpa

Von Thomas Wolfer, dpa