Formel 1 Verstappen: Lieber insgesamt schnell als nur in Monaco

Ein Sieg in Monaco ist schön, der WM-Gewinn ist schöner. So in etwa denkt Max Verstappen. Wer ihm im Fürstentum Konkurrenz macht, wird sich zeigen. Mercedes kommt mit einem neuen Konzept.

© Lynne Sladky/AP/dpa Formel-1-Weltmeister Max Verstappen behält den WM-Kampf im Blick. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

