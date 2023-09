/ Lesedauer: ca. 2min Tennis US Open: Siegemund noch einen Sieg von Doppel-Titel entfernt

Laura Siegemund bietet sich die große Chance auf den zweiten Doppel-Coup in New York. Bei den US Open erreicht sie mit Vera Swonarewa das Finale. Etwas ist anders als 2020.

© Jason DeCrow/AP/dpa Laura Siegemund erreichte gemeinsam mit Vera Swonarewa das Doppel-Finale. Foto: Jason DeCrow/AP/dpa

Von dpa