Empfehlung - US-Golfer Thomas siegt erneut auf Hawaii

dpaKapalua/Hawaii Der 26 Jahre alte US-Amerikaner setzte sich beim ersten Turnier des neuen Jahres auf der PGA-Tour im Stechen gegen seine Ryder-Cup-Kollegen Patrick Reed und Xander Schauffele durch. Nach vier Runden lagen die drei Spieler mit jeweils 278 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/us-golfer-thomas-siegt-erneut-auf-hawaii-337990.html