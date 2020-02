Empfehlung - Umfrage: Wo steht die Bundesliga im Vergleich?

dpaBerlin Fragen: „Was trauen Sie den deutschen Clubs in Champions League und Europa League zu? Wo steht die Bundesliga im internationalen Vergleich? Wie bewerten Sie es, dass in diesem Jahr nur Clubs aus den Topligen aus England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich in der K.o.-Runde der Königsklasse vertreten sind?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/umfrage-wo-steht-die-bundesliga-im-vergleich-343754.html