Empfehlung - Ultra-Fans drohen mit Protesten und Spielabbrüchen

dpaFrankfurt/Main „Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen“, kündigte der Zusammenschluss „Fanszenen in Deutschland“ in einer Erklärung an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/ultra-fans-drohen-mit-protesten-und-spielabbruechen-346807.html