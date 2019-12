Empfehlung - UEFA verhängt nach Salut-Jubel milde Strafen

dpaBerlin Obwohl die Statuten politische Äußerungen und Zeichen während der Begegnungen verbieten, hatten fast alle türkischen Profis bei den EM-Qualifikationspartien im Oktober gegen Albanien und in Frankreich Tore mit einem Salut bejubelt. Die Spieler brachten damit ihre Unterstützung für die türkischen Streitkräfte zum Ausdruck, die in einer Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vorgingen. Der Einsatz wurde international scharf kritisiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/uefa-verhaengt-nach-salut-jubel-milde-strafen-335853.html