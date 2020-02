Empfehlung - UEFA verbannt Manchester City aus Champions League

dpaNyon Der Club von Startrainer Pep Guardiola muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen, teilte die Europäische Fußball-Union am Freitag mit. Die Citizens kündigten umgehend an, Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof Cas einzulegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/uefa-verbannt-manchester-city-aus-champions-league-344175.html