Basketball Überraschung in Western Conference am letzten NBA-Spieltag

16 verschiedene Szenarien gab es in der Western Conference vor dem letzten Hauptrundenspieltag in der NBA. Für ein Team wurde aus einem möglichen fünften am Ende nur der neunte Platz.

© Craig Mitchelldyer/AP/dpa Golden State Warriors Jonathan Kuminga (M) überspringt Portland Trail Blazers John Butler Jr. (l) und Skylar Mays. Foto: Craig Mitchelldyer/AP/dpa

Von dpa