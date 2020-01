Empfehlung - Tückischer Bergisel: Wo Träume platzten - und wahr wurden

dpaInnsbruck Kaum eine Skisprung-Anlage in Europa ist so bekannt und berüchtigt wie die Bergisel-Schanze in Innsbruck.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/tueckischer-bergisel-wo-traeume-platzten-und-wahr-wurden-337577.html