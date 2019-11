Empfehlung - Tuchel schließt Bayern-Engagement aus: „Nicht interessiert“

dpaParis „Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Club“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz seines Clubs vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge am Mittwoch. Der 46-Jährige verwies darauf, dass er auch für die kommende Saison einen Kontrakt in Paris hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/tuchel-schliesst-bayern-engagement-aus-nicht-interessiert-327758.html