/ Lesedauer: ca. 3min 3. Spieltag Ärger um Ausgleichtor: SGE verpasst ersten Saisonsieg

An Unterstützung der Fans mangelt es der Eintracht auch in der Liga nicht, aber auch am dritten Spieltag an Durchschlagskraft und Ideen. Der 1. FC Köln kommt so noch zu einem Remis.