/ Lesedauer: ca. 3min Trotz Heimpleite: Frankfurt zieht in K.o.-Runde ein

Schon viermal hatte die Eintracht in der Bundesliga zuletzt nicht gewonnen. Auch in der Europa League läuft es nicht besser, doch dank der Schützenhilfe von Arsenal reicht es dennoch für den Einzug in die K.o.-Runde.