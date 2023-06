/ Lesedauer: ca. 3min Tennis Trotz Halle-Aus: Zverev mit viel Zuversicht nach Wimbledon

Das dritte Finale in Halle schafft Alexander Zverev nicht. Dennoch verlässt er Ostwestfalen mit einem guten Gefühl. In Wimbledon will er an seine gute Form anknüpfen.

© Friso Gentsch/dpa Verpasste in Halle das Finale: Alexander Zverev. Foto: Friso Gentsch/dpa

Von Lars Reinefeld, dpa