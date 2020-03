/ Lesedauer: ca. 3min Trotz Coronakrise: Podolski feiert Sieg mit Antalyaspor

Europas Top-Ligen pausieren wegen der Coronakrise, nur in der Türkei wird noch gespielt. In Russland wurde der Spielbetrieb ausgesetzt, nachdem der Ball am Wochenende noch gerollt war. Bereits am Montag hatte Brasilien das Stoppzeichen gesetzt.