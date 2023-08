/ Lesedauer: ca. 2min Union-Neuzugang Trainingsdebüt mit Fans: Försterei-Feeling für Gosens

Unterschrift am Abend, erstes Training am Morgen danach. Robin Gosens dürfte gleich mal einen Eindruck bekommen, wie es sich als Fußball-Profi des 1. FC Union Berlin so anfühlt.

© Sven Hoppe/dpa Robin Gosens spielt jetzt für den 1. FC Union Berlin. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von dpa