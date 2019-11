Top-Quote und vor Top-Zukunft: Gnabry „extrem wichtig“

Die Fans der Nationalelf haben ihren nächsten Star - dabei steht Serge Gnabry erst am Anfang seiner DFB-Karriere. Sein Torquote ist beeindruckend. Und auch seine positive Art bereichert das deutsche Umbruchteam. Der Münchner will „einfach so weitermachen“.