/ Lesedauer: ca. 3min Todesfall überschattet Remis zwischen Wolfsburg und Schalke

Der Tod eines Schalke-Fans hat beim 1:1 in Wolfsburg für Trauer und Entsetzen gesorgt. Beide Fan-Lager verzichteten in der zweiten Halbzeit auf lautstarke Unterstützung ihrer Teams in einem Spiel, das der VfL vor der Halbzeit hätte entscheiden können.